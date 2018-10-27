Тайсон Фьюри: "Стали появляться мысли о самоубийстве"

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO Тайсон Фьюри признался, что его в последние годы посещали суицидальные мысли. Британец рассказал, что живет с этим уже три года.

– У меня стали появляться сумасшедшие идеи, – цитирует Le Figaro Фьюри. – В 2016 году я купил новую "Феррари". Однажды на шоссе разогнался до 300 км/ч и направился к мосту. Мне было все равно. Я очень хотел умереть, закончить с этой жизнью. Но услышал внутренний голос: "Тайсон, не делай этого, подумай о своей семье, детях, которые вырастут без отца".

Это появилось после 2015 года. Я однажды проснулся и подумал, зачем вообще по утрам встаю. Эти темные мысли стали появляться в голове у человека, который имеет все: деньги, славу, титулы, семью, детей.