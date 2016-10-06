Тайсон Фьюри снова сдал положительный тест на кокаин

Чемпион WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри вновь сдал положительный допинг-тест на кокаин, сообщает ESPN. Запрещенный препарат выявлен в его пробе, взятой VADA (добровольным антидопинговый агентством) 22 сентября. Первый раз кокаин был обнаружен в пробе, взятой Всемирным антидопинговым агентством 21 сентября. Ранее сам Фьюри признался, что начал принимать кокаин из-за депрессии.

В этом году должен был состояться реванш Фьюри и Владимира Кличко, у которого британец отобрал четыре чемпионских пояса в прошлом году. Однако поединок неоднократно переносился, последний раз - на неопределенный срок.