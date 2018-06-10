Тайсон Фьюри: "Сефери приехал не драться, а бегать по рингу"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отметил, что его соперик Сефер Сефери даже не пытался что-либо сделать для победы.

Прошедшей ночью Фьюри успешно возобновил свою карьеру после двух с половиной лет перерыва – после четырех раундов его соперник албанец Сефери отказался продолжать бой.

- Получилось так, как получилось. Сефери принял пару жестких ударов и сказал своему тренеру, чтобы тот не отправлял его на пятый раунд, - цитирует Boxing Scene Фьюри. - Как бы то ни было, я в форме и доволен своим выступлением. Если быть до конца честным, я мог нокаутировать соперника за 10 секунд, но что бы это мне дало? Вместо этого у меня было четыре раунда, и я рад. Сефери? Он приехал не драться, а бегать по рингу. Я рассчитывал получить более серьезного оппонента, но доступных вариантов не было. Потому мы остановили выбор на нем. У него хороший профессиональный рекорд и крепкий подбородок. Как бы то ни было, он мне дал несколько раундов боя, я доволен этим.

За свою карьеру Фьюри провел 35 боев. При пяти поражениях он одержал 30 побед, из которых 26 были завершены досрочно.