Тайсон Фьюри редактировал страницу Владимира Кличко в Википедии, пока его не забанили

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри признался, что редактировал страницу Владимира Кличко в Википедии.

- Да, это правда. Я редактировал его страницу, пока меня не забанили, - сказал спортсмен в интервью BT Sports. - Зачем? Хотел доказать, что Википедия - публичный сайт, где каждый может редактировать страницы. На своей странице я постоянно убирал отметку о том, что я завершил карьеру. А затем кто-то вновь возвращал ее обратно. А я еще не закончил карьеру. Видимо, кто-то хочет, чтобы я уже закончил.

30-летний Тайсон Фьюри 28 ноября 2015 года победил Владимира Кличко единогласным решением судей.