Тайсон Фьюри проведет три боя в 2018 году

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри, завершивший карьеру, проведет три боя в 2018 году. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

29-летний британец, лишенный лицензии Британского боксерского совета в октябре 2016 года за кокаин, провел последний бой 28 ноября 2015 года против Владимира Кличко. Он отобрал у украинца четыре чемпионских пояса, впоследствии был лишен их из-за отказа от защиты. Ранее Фьюри отметил, что не будет возвращать себе боксерскую лицензию.

– Буду готов к большому бою в апреле 2018-го. И снова – летом к мега-бою. Затем вернусь еще в конце года. Три больших боя в 2018 году, - написал Фьюри.