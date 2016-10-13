Тайсон Фьюри: "Меня ждет новый вызов, и с ним я справлюсь, как и с Кличко"

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Тайсон Фьюри подчеркнул, что решение расстаться с поясами далось ему очень нелегко. Британец завоевал все титулы в прошлом году в поединке с Владимиром Кличко. Впоследствии он был лишен пояса IBF за отказ проводить обязательную защиту, а сегодня отказался от поясов WBA и WBO. По словам Фьюри, он в ближайшее время займется своим лечением.

- Сейчас меня ждет еще один серьезный вызов, с которым, как и в случае с Кличко, я справлюсь, - цитирует BBC Фьюри. - Я считаю, что честным и правильным для бокса будет отдать титулы. Я выиграл их на ринге и считаю, что их стоило проиграть также на ринге. Но сейчас я не могу провести защиту, и мне пришлось принять тяжелое решение официально расстаться с ними.

Ранее Фьюри заявлял, что страдает от депрессии, из-за чего начал принимать кокаин - его допинг-пробы дали положительный результат на наркотик. Он даже объявил о завершении карьеры, но через несколько часов сказал, что пошутил.