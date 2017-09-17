Тайсон Фьюри. "Меня называют Бумеранг. Я всегда возвращаюсь"

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри отметил, что получает удовольствие от тренировок и готовится к возвращению на ринг. Последний бой он провел в ноябре 2015 года, одержав победу над Владимиром Кличко. После этого у британца начались проблемы с наркотиками. Фьюри был лишен звания и проходил курс реабилитации.

- Мне нужно сбросить вес, и за последние недели я в этом преуспел, - приводит BoxingScene слова Фьюри. - У меня был крутой поворот в жизни, сейчас я чувствую себя намного лучше. Получаю удовольствие от тренировок. Я на правильном пути. Меня называют Бумеранг. Я всегда возвращаюсь.