Танцевальный баттл Усика и Ломаченко. Видео

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик не удержался от танцев во время тренировки.
Его соотечественник, также чемпион мира Василий Ломаченко также начал делать танцевальные движения, находясь в лежачем положении.
Напомним, в своем последнем поединке Усик нокаутировал Тони Белью.
Танцевальный батл между Александром Усиком и Василием Ломаченко🤣 . Бьем двоечку быстрыми касаниями в область видео🖤 Подписываемся на 👉@boxingglaz . Отмечаем друзей👥 и приглашаем их в наше тайное сообщество "Всевидящее око бокса" . #александрусик #usyk #usyk17 #teamusyk #белью #усикбелью #новостибокса #boxingnews #boxingglaz #bellew #usykbellew #loma #lomachenko #hitech #nomaschenko #thematrix #ломаченко #лома #папаченко
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