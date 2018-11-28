Танцевальный баттл Усика и Ломаченко. Видео

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик не удержался от танцев во время тренировки.

Его соотечественник, также чемпион мира Василий Ломаченко также начал делать танцевальные движения, находясь в лежачем положении.

Напомним, в своем последнем поединке Усик нокаутировал Тони Белью.