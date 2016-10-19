Сын Кости Цзю намерен дебютировать на профессиональном ринге в декабре

Тим Цзю, сын экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, намерен дебютировать на профессиональном ринге в декабре. По словам 21-летнего спортсмена, он не мог заниматься ничем, кроме бокса.

– Я вырос на ринге, – цитирует Boximgscene Цзю-младшего. – И я хочу там быть. Со мной работает мой дедушка, и я иду по тому графику, в котором работал мой отец. Карьера отца проходила на моих глазах. Я получаю уроки из первых рук. Важна дисциплина, терпение, потому что будут взлеты и падения, пики и провалы. Люди обычно видят только моменты славы, но все гораздо глубже. Мы видели, через что пришлось пройти моему отцу. Не так много людей способны на это. Бокс – жестокий спорт, где вы многим рискуете. Но мы можем добиться успеха благодаря генам и упорному труду. Нужно идти шаг за шагом. Так меня учит отец.