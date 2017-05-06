Сын Константина Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим одержал четвертую победу на профессиональном ринге. В рейтинговом четырехраундовом бою в весовой категории до 72,6 кг в Окленде (Новая Зеландия) он победил новозеландца Ивану Сиау техническим нокаутом во втором раунде.

Теперь на счету 22-летнего Цзю 4 победы (3 - нокаутом) и ни одного поражения. Его дебют состоялся 17 декабря прошлого года, когда он выиграл у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.

Следующий поединок Цзю проведет 27 мая против австралийца Уилла Парсонса.