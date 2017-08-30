Сын Флойда Мейвезера: "Отец – старик. Реванша с Макгрегором не будет"

Сын Флойда Мейвезера Кораун Мейвезер заявил, что реванш его отца с чемпионом UFC Конором Макгрегором невозможен. Первый поединок между непобежденным чемпионом мира и ирландским бойцом смешанного стиля состоялся в ночь на 27 августа и завершился победой американского боксера техническим нокаутом в 10-м раунде.

– Реванш? Никаких шансов, его не будет, – цитирует TMZ сына Мейвезера. – Все решено официально. Смиритесь, ему уже 40 лет. Он – старик.

Напомним, после победы над Макгрегором Мейвезер заявил, что этот бой был для него последним на профессиональном ринге.

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