Судья боя Головкин - Альварес приостановит карьеру

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт сообщил, что судья Аделаида Бирд, отдавшая победу мексиканцу Саулю Альваресу в бою против казахстанца Геннадия Головкина, приостановит карьеру. По его словам, рефери необходим перерыв.

Напомним, в поединке за чемпионские титулы по версиям WBA, IBF и WBC, который завершился вничью, Бирд присудила победу мексиканцу со счетом 118:110. Второй судья выступил за боксера из Казахстана - 115:113, третий зафиксировал ничью - 114:114.

- Она нуждается в перерыве, цитирует Беннетта Los Angeles Times. - Я не стану возвращать ее к работе немедленно. Она вернется, ей просто нужно сделать перерыв. Здесь, как и в любой другой профессии, бывают непростые дни.

Отметим, что Бирд работает судьей уже 20 лет. На ее счету работа на 442 боях.

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