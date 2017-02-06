09:00 6 февраля | БОКС — Профессиональный

Суд в США по делу Поветкин - Уайлдер начнется 6 февраля

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Суд присяжных начнет рассмотрение дела между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером в понедельник в Нью-Йорке. Об этом сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

- Суд присяжных начнется в понедельник и продлится до четверга - пятницы, - цитирует ТАСС Карпенко.

В конце июня руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила 34,5 миллиона долларов.

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Всемирный боксерский совет предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3998426

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