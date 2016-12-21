Стиверн не получит титул "временного" чемпиона WBC без проведения боя

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация не может признать канадца Бермейна Стиверна "временным" чемпионом мира без проведения боя. Этот титул стоял на кону поединка с россиянином Александром Поветкиным, который в итоге не состоялся. В допинг-пробе последнего в день боя было обнаружено запрещенное вещество остарин. Результаты расследования WBC по делу Поветкина станут известны в начале 2017 года.

– Мы не можем дать Стиверну титул без проведения какого–либо боя. Это невозможно сделать, – цитирует ESPN Сулейман.