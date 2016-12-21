04:34 | БОКС — Профессиональный

Стиверн не получит титул "временного" чемпиона WBC без проведения боя

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Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация не может признать канадца Бермейна Стиверна "временным" чемпионом мира без проведения боя. Этот титул стоял на кону поединка с россиянином Александром Поветкиным, который в итоге не состоялся. В допинг-пробе последнего в день боя было обнаружено запрещенное вещество остарин. Результаты расследования WBC по делу Поветкина станут известны в начале 2017 года.

– Мы не можем дать Стиверну титул без проведения какого–либо боя. Это невозможно сделать, – цитирует ESPN Сулейман.

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