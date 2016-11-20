08:40 | БОКС — Профессиональный

Стефан Эй. Смит: "Судьи украли у Ковалева победу в бою с Уордом"

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Известный спортивный журналист Стефан Эй.Смит рад победе Андре Уорда в бою за титул чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF над Сергеем Ковалевым. При этом он выразил мнение, что решение судей было неверным. Отметим, это поражение стало для россиянина первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Мне жаль, - написал Смит на своей странице в твиттере. - Я люблю Уорда как бойца и человека. Рад его победе, но он ее не заслужил. У Ковалева украли победу.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было

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КОММЕНТАРИИ (3)
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streletc1783

в 10 раунде Ковалёв выиграл с большим преимуществом!Дали 10:9 в пользу Ворда да ещё все трое это как?Чемпионские раунды Ковалёв выиграл.По запискам - проиграл.

10:04

rad19

я вчера тут писал, что так и будет...тут не надо быть пророком... это всё по пиндоски...так они и доминируют в спорте, а когда не могут , то жрут допинг ложками , да , братья Уильямс и нашпигованный допингом маленький качок Симона Байлз....

09:32

alex1947

Судилище, позорище. Бегать зайцем весь бой и победить - это по амерски!!! Если будет реванш, не думаю, что этот .... уйдёт на своих копытах.

09:04

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