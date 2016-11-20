Стефан Эй. Смит: "Судьи украли у Ковалева победу в бою с Уордом"

Известный спортивный журналист Стефан Эй.Смит рад победе Андре Уорда в бою за титул чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF над Сергеем Ковалевым. При этом он выразил мнение, что решение судей было неверным. Отметим, это поражение стало для россиянина первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Мне жаль, - написал Смит на своей странице в твиттере. - Я люблю Уорда как бойца и человека. Рад его победе, но он ее не заслужил. У Ковалева украли победу.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было