Стартовала продажа билетов на бой Гассиев - Усик

Сегодня, 28 июня, стартовала продажа билетов на финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым и обладателем поясов по версиям WBO и WBC Александром Усиком. Поединок между россиянином и украинцем состоится 21 июля в московском СК "Олимпийский".

"В продаже доступны северная и южная трибуны в ценовом диапазоне от 2000 руб до 25 000 рублей. Цены на билеты в Super Vip, VIP и партер составят до 150 000 рублей за первые ряды", – говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.

Напомним, Гассиев провел на профессиональном ринге 26 боев, одержав 26 побед (19 – нокаутом). В активе Усика 14 побед в 14 поединках (11 – нокаутом).

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