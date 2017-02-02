11:58 2 февраля | БОКС — Профессиональный

Спортивный юрист: "Альтернативная допинг-проба Поветкина поможет Рябинскому в суде"

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Спортивный юрист Евгений Морозов считает, что наличие отрицательной допинг-пробы Александра Поветкина, которая была вскрыта в лаборатории Лозанны, поможет оспорить решение о возможном отстранении боксера. В декабре проба "A" Поветкина показала сверхмалую концентрацию остарина, из-за чего был сорван его поединок с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира. Сегодня стало известно, что в пробе "Б" выявлено незначительное содержание остарина.

– Наличие "чистой" допинг-пробы Александра Поветкина, которая была проверена в лаборатории в Лозанне, позволит оспаривать решение о его возможном конкретном отстранении от международных соревнований, – заявил Морозов. – Оспорить такое решение реально – опыт Олимпиады в Рио показал, что при наличии веских аргументов есть шансы на обжалование подобных решений. (Сергей ФИШ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Абсолютно законное действие - проводить независимую экспертизу у аккредитованных специалистов и в аккредитованных лабораториях. Другой вопрос - как на это посмотрит суд.

13:16 2 февраля

Otto 78

Начался сериал с плохими надоевшими актёрами

12:59 2 февраля

Новоуепинни

Как альтернатива могу я нацедить. Но за деньги. Дорого

12:47 2 февраля

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