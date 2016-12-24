Спортивное питание Поветкина отправлено на экспертизу

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что спортивное питание, которое употреблял российский боксер Александр Поветкин, отправлено на экспертизу. 17 декабря должен был пройти бой между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, но в организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать титульный бой, а канадец отказался от поединка.
- Все спортивное питание, которое употреблял Александр, отправлено на экспертизу, - приводит ТАСС слова Рябинского.
Leo Hawk
Рябинский натуральный клоун из цирка. Да ты сейчас можешь хоть стопятьсот экспертиз провести. Каким образом это повлияет на остарин, обнаруженный в пробе Поветкина?
15:44
Beard
Beard spetrov........что,перед Новым годом премию выдали,второе дыхание открылось?
15:30
Beard
Я чёт немного не понял!? Отправили то,что он ещё не съел,или отправили то,что получилось из того,что он съел.В таком случае,где оно- то что получилось,из того ,что он ел хранилось,и очень интересует,за какой период сохранили,за сегодняшнее утро,или за весь отчётный год. ПыСы.Просто любопытство разрывает ,сколько килограмм отправили,или счёт идет на тонны.,
15:28
Последний Легион
Вот чего к Поветкину привязались? Пусть лучше других проверяют по 10 раз: уайдлера, джошуа, фьюри... думаю, найдут много интересного...
13:45
mobile_actor
А неспортивное питание - отправили?
11:54
spetrov
Otto 78, прежде, чем нести всякую пургу, головой подумай хоть немного. Бой не команда Поветкина отменяла.
10:26
Otto 78
Бои Поветкина нужны прежде всего российским болельщикам. А, его команда плюёт на зрителей ожидающих от него хороших боёв с сильными соперниками. И каждый раз сначала раскручивают бой и в последний момент отменяют. и дальше начинаются интервью, ток шоу... короче пустое балаболство. Щас опять начнётся раскрутка супер боя которого не будет.
09:01