08:24 | БОКС — Профессиональный

Спортивное питание Поветкина отправлено на экспертизу

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Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что спортивное питание, которое употреблял российский боксер Александр Поветкин, отправлено на экспертизу. 17 декабря должен был пройти бой между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, но в организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать титульный бой, а канадец отказался от поединка.

- Все спортивное питание, которое употреблял Александр, отправлено на экспертизу, - приводит ТАСС слова Рябинского.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Leo Hawk

Рябинский натуральный клоун из цирка. Да ты сейчас можешь хоть стопятьсот экспертиз провести. Каким образом это повлияет на остарин, обнаруженный в пробе Поветкина?

15:44

Beard

Beard spetrov........что,перед Новым годом премию выдали,второе дыхание открылось?

15:30

Beard

Я чёт немного не понял!? Отправили то,что он ещё не съел,или отправили то,что получилось из того,что он съел.В таком случае,где оно- то что получилось,из того ,что он ел хранилось,и очень интересует,за какой период сохранили,за сегодняшнее утро,или за весь отчётный год. ПыСы.Просто любопытство разрывает ,сколько килограмм отправили,или счёт идет на тонны.,

15:28

Последний Легион

Вот чего к Поветкину привязались? Пусть лучше других проверяют по 10 раз: уайдлера, джошуа, фьюри... думаю, найдут много интересного...

13:45

mobile_actor

А неспортивное питание - отправили?

11:54

spetrov

Otto 78, прежде, чем нести всякую пургу, головой подумай хоть немного. Бой не команда Поветкина отменяла.

10:26

Otto 78

Бои Поветкина нужны прежде всего российским болельщикам. А, его команда плюёт на зрителей ожидающих от него хороших боёв с сильными соперниками. И каждый раз сначала раскручивают бой и в последний момент отменяют. и дальше начинаются интервью, ток шоу... короче пустое балаболство. Щас опять начнётся раскрутка супер боя которого не будет.

09:01

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