Состояние Адониса Стивенсона стабилизировалось

Состояние здоровья бывшего чемпиона мира по версии WBC в весовой категории до 79,38 кг Адониса Стивенсона стабилизировалось, информирует Sky News.

Канадский боксер был введен в искусственную кому после боя за звание чемпиона WBC в весе до 79,38 кг против Александра Гвоздика. Украинец нокаутировал соперника в 11-м раунде. Стивенсон был госпитализирован и доставлен в отделение интенсивной терапии.

– Состояние Стивенсона изменилось с критического на стабильное, что является относительно хорошей новостью, – отметила промоутер Ивон Мишель.

​Стивенсон потерпел первое поражение за 8 лет и проиграл чемпионский пояс, который завоевал в 2013 году.