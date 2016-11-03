Соперником Чахкиева по бою за вакантный титул WBA International стал Власов

3 декабря в Москве состоится масштабный боксерский турнир, главным событием которого станет титульный поединок в первом тяжелом весе между российскими бойцами: обладателем чемпионских поясов WBA (Super) и IBF Денисом Лебедевым (29-2-0, 22 КО) и не знающим поражений претендентом Муратом Гассиевым (23-0-0, 17 КО).

Как информирует официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса", в андеркарте этого боя олимпийский чемпион Пекина 33-летний россиянин Рахим Чахкиев (26-2-0, 19 КО) проведет поединок против соотечественника 30-летнего Максима Власова (35-2-0, 18 КО). На кону боя Чахкиев – Власов будет вакантный титул чемпиона WBA International в первом тяжелом весе. Чахкиев провел два поединка в 2016 году, одержав победы над Томашем Лоди и Алехандро Эмилио Валори. Власов трижды выходил на ринг по ходу текущего года, побеждая Нурулло Мирзаева, Юрия Быховцева и Исмаила Силлаха.

Также в рамках шоу в Москве выступят Эдуард Трояновский, Дмитрий Кудряшов, Андрей Афонин, Алексей Егоров, Рашид Кодзоев.