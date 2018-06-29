Соперница Сагайдаковской признана лучшей в мире вне категории

Ассоциация журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA) опубликовала первый рейтинг женщин-боксеров вне зависимости от весовой категории. Список возглавила абсолютная чемпионка мира, обладательница поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус.

21 июля она проведет бой против чемпионки мира по версии WBC в первом среднем весе Инны Сагайдаковской. Этот поединок станет соглавным событием вечера, в рамках которого состоится финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.