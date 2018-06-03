Сондерс снова получил травму, бой с Мюрреем отменен

Поединок между чемпионом мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерсом и Мартином Мюрреем отменен. Бой должен был состояться 23 июня в Лондоне. Причиной стала травма Сондерса. Напомним, что Сондерс уже второй раз получает травму перед поединком с Мюрреем.

– К сожалению, в связи с полученной травмой, Сондерс вынужден был сняться с боя 23 июня с Мартином Мюрреем. Полное заявление будет сделано в понедельник. Просим прощение за доставленное неудобство, – написал в Твиттере промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен.