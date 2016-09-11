06:26 | БОКС — Профессиональный

Сондерс принял вызов Головкина, назвав его скучным Боратом

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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс ответил согласием на заявление казахстанца Геннадия Головкина о желании встретиться с ним. Пояс WBO – единственный, которого не хватает в коллекции Головкина. В субботу чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF победил в Лондоне другого британца Келла Брука, поднимавшегося ради этого боя из полусреднего веса.

"Я готов, когда ты сам будешь готов. Но никакого полусреднего веса, слышишь, boreRat (примитивная игра слов: bore rat – "скучная крыса", Borat – персонаж известного одноименного комедийного фильма, представляющий собой недалекого казахстанского журналиста, приезжающего на Запад. – Прим. "СЭ")", – написал в своем твиттере Сондерс.

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