14:06 | БОКС — Профессиональный

Сондерс опасается, что Фьюри не доживет до 30 лет

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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Джо Билли Сондерс отметил плохое психологическое состояние своего друга Тайсона Фьюри, который является чемпионом WBA и WBO в супертяжелом весе. Ранее 28-летний британец объявил о завершении карьеры, после чего опроверг свои же слова.

- Я обеспокоен тем, что Фьюри не доживет до 30 лет, очень обеспокоен, - приводит Sky Sports слова Сондерса. - Если общество не поддержит его, это может очень сильно повлиять на жизнь Тайсона и всей его семьи. Сейчас он находится в очень плохом психическом состоянии. Тайсону нужна помощь.

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