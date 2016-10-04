Сондерс опасается, что Фьюри не доживет до 30 лет

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Джо Билли Сондерс отметил плохое психологическое состояние своего друга Тайсона Фьюри, который является чемпионом WBA и WBO в супертяжелом весе. Ранее 28-летний британец объявил о завершении карьеры, после чего опроверг свои же слова.

- Я обеспокоен тем, что Фьюри не доживет до 30 лет, очень обеспокоен, - приводит Sky Sports слова Сондерса. - Если общество не поддержит его, это может очень сильно повлиять на жизнь Тайсона и всей его семьи. Сейчас он находится в очень плохом психическом состоянии. Тайсону нужна помощь.