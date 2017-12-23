Сондерс готов драться с Джейкобсом, если ему заплатят 5 миллионов фунтов

Обладатель чемпионского пояса по версии WBO Билли Джо Сондерс готов провести поединок с Дэниэлом Джейкобсом. По словам британца, он выйдет на ринг, если получит за поединок пять миллионов фунтов стерлингов.

– Пусть они свяжутся со мной. Если они заплатят 5 миллионов фунтов стерлингов, то я выйду на этот бой, – приводит Fighthype.com слова Сондерса. – В этом случае не будет никаких проблем и я подпишу контракт. В США не ходят на бои Джейкобса. Во время последнего поединка на арене было несколько тысяч зрителей.