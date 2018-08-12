СМИ: соперником Лебедева станет Алтункая

Соперником российского боксера Дениса Лебедева по следующему бою станет турок Хизни Алтункая, сообщает Ringpolska. Ранее сообщалось, что 38-летний экс-чемпион выйдет на ринг 7 сентября в Челябинске.

Его соперник занимает девятое место в рейтинге WBA. В последнем поединке он проиграл казахстанцу Бейбуту Шуменову. В общей сложности на профессиональном ринге 30-летний турок одержал 30 побед (17 из них – нокаутом), потерпев 2 поражения.

Лебедев также победил в 30 поединках (в 22 из них – нокаутом), уступив в 2 боях.