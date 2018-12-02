СМИ: Один из судей поединка Уайлдер - Фьюри ошибочно указал счет

На сайте ВВС опубликованы судейские оценки боя за звание чемпиона мира по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок прошел в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, что бой завершился вничью. Уайлдер сохранил чемпионский титул. По завершении боя был объявлен такой счет - 115:111 в пользу Уайлдера, 114:110 в пользу Фьюри и 113-113.

Как указывает ВВС, судья Роберт Тэппер ошибся, указав счет 114:110 как итоговый, хотя на самом деле по его подсчетам он должен был составить 114:112.