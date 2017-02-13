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СМИ: Бой Головкин - Сондерс состоится 10 июня в Казахстане

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Казахстанец Геннадий Головкин достиг договоренности о дате проведения боя с британцем Билли Джо Сондерсом, сообщает Sports.kz. Поединок запланирован на 10 июня в Казахстане в рамках ЭКСПО-2017.

Ранее сообщалось, что обязательный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Автандил Хурцидзе может подождать с вызовом на бой Сондерса и дать шанс провести объединительный бой с британцем Головкину.

Дополнительная информация

http://www.sports.kz/news/smi-soobschili-o-date-boya-golovkin-sonders-v-kazahstane

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