СМИ: Бой Головкин - Сондерс состоится 10 июня в Казахстане

Казахстанец Геннадий Головкин достиг договоренности о дате проведения боя с британцем Билли Джо Сондерсом, сообщает Sports.kz. Поединок запланирован на 10 июня в Казахстане в рамках ЭКСПО-2017.

Ранее сообщалось, что обязательный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Автандил Хурцидзе может подождать с вызовом на бой Сондерса и дать шанс провести объединительный бой с британцем Головкину.