СМИ: Бой Головкин - Сондерс состоится 10 июня в Казахстане

Казахстанец Геннадий Головкин достиг договоренности о дате проведения боя с британцем Билли Джо Сондерсом, сообщает Sports.kz. Поединок запланирован на 10 июня в Казахстане в рамках ЭКСПО-2017.
Ранее сообщалось, что обязательный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Автандил Хурцидзе может подождать с вызовом на бой Сондерса и дать шанс провести объединительный бой с британцем Головкину.
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http://www.sports.kz/news/smi-soobschili-o-date-boya-golovkin-sonders-v-kazahstane