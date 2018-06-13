Следующим соперником Гассиева может стать не Усик, а Табити

Переговоры между командами Мурата Гассиева и Александра Усика о проведении финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) могут зайти в тупик, утверждает boxingtalk.com. По информации издания, ближайшим соперником россиянина может стать американец Эндрю Табити.

Ранее планировалось что бой Гассиев – Усик состоится 11 мая в Саудовской Аравии. Он был перенесен из-за травмы украинского спортсмена. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в качестве места проведения поединка предлагал Москву, Ригу, Великобританию и Австралию. Тренер боксера Абель Санчес называл датой поединка своего подопечного 21 июля.

Гассиев является чемпионом мира по версиям IBF и WBA. В его активе 26 побед, из них 19 – нокаутом, и ни одного поражения. На счету чемпиона WBO и WBC Усика 14 побед, 11 – нокаутом, и также ни одного поражения.

Табити провел на профессиональном ринге 16 боев, одержав в них 16 побед (13 из них – нокаутом).