Скандал в боксе: как судьи отняли у Ковалева победу

Сергей Ковалев уступил Андре Уорду в поединке, проходившем в Лас-Вегасе. Все трое судей единогласно присудили победу американцу со счетом 114-113 по итогам 12 раундов. Для россиянина это поражение стало первым в 32 боях в профессиональной карьере. Он не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Уорд по ходу поединка побывал в нокдауне, но сумел навязать сопернику вязкую манеру боя и довел дело до чемпионских раундов. И все же решение судей вызвало неоднозначную реакцию. Так, эксперт американского канала HBO Гарольд Ледерман присудил победу именно россиянину.

HBO отдал победу Ковалеву.

Известный спортивный журналист Стефан Эй. Смит заявил в своем твиттере, что у Ковалева украли победу.

I'm sorry. Love Ward as a fighter and person. Glad he won.....but he did not deserve this. Fair-is-Fair. Kovalev got robbed!#BadDecision. – Stephen A Smith (@stephenasmith) 20 ноября 2016 г.

А временный чемпион мира по версии WBA в средней весовой категории Крис Юбенк подчеркнул, что не может поверить в победу Уорда.

Did they really just give that fight to Andre Ward? Well if Trump can win the presidency then anything is possible these days #KovalevWard – Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) 20 ноября 2016 г.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было