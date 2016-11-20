Скандал в боксе: как судьи отняли у Ковалева победу

Сергей Ковалев уступил Андре Уорду в поединке, проходившем в Лас-Вегасе. Все трое судей единогласно присудили победу американцу со счетом 114-113 по итогам 12 раундов. Для россиянина это поражение стало первым в 32 боях в профессиональной карьере. Он не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
.@andreward defeats @KrusherKovalev 114-113, 114-113, 114-113 by unanimous decision. #KovalevWard pic.twitter.com/aUo7Nm94dD– HBOboxing (@HBOboxing) 20 ноября 2016 г.
Уорд по ходу поединка побывал в нокдауне, но сумел навязать сопернику вязкую манеру боя и довел дело до чемпионских раундов. И все же решение судей вызвало неоднозначную реакцию. Так, эксперт американского канала HBO Гарольд Ледерман присудил победу именно россиянину.
Известный спортивный журналист Стефан Эй. Смит заявил в своем твиттере, что у Ковалева украли победу.
I'm sorry. Love Ward as a fighter and person. Glad he won.....but he did not deserve this. Fair-is-Fair. Kovalev got robbed!#BadDecision.– Stephen A Smith (@stephenasmith) 20 ноября 2016 г.
А временный чемпион мира по версии WBA в средней весовой категории Крис Юбенк подчеркнул, что не может поверить в победу Уорда.
Did they really just give that fight to Andre Ward? Well if Trump can win the presidency then anything is possible these days #KovalevWard– Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) 20 ноября 2016 г.
Ковалев проиграл Уорду. Как это было
the judges agreed on most of the rounds! @andreward fought back and won! #KovalevWard #wardvskovalev @FirstTake pic.twitter.com/nlxjMFSV4r– Todd Minor (@Toddminors) 20 ноября 2016 г.
)V(ax
Айртон, по очкам нет шансов? 14/13 - это убедительная победа? Бой был близким. Уорд не впечатлил от слова совсем. Да, попал чуть больше тычков, но могли посчитать и в другую сторону. Я тоже насчитал больше раундов в пользу Уорда, но это не его заслуга, а тактический промах Ковалева. Кстати, я ожидал, что Уорд будет намного быстрее, а на деле выяснилось, что в скорости у него никакого преимущества, только в ближнем грязном бою.
11:52
tulupp
Некоторые люди оставляющие комментарии, вы бой смотрели? Уорд не пытался ничего сделать. Лишь изредка легкие тычки. Главная задача его была устоять. Ковалев не смог победить убедительно. Но в этом ничего удивительного нет, его оппонент бегал, клинчевал и не пытался драться. Говоря по футбольному, Уорду для победы было необходимо не проиграть с крупным счетом. А все обвиняют Ковалева в том, что он не разгромил Уорда. "Уорд просчитал Ковалева". Но сам Уорд ничего не сделал. Стать чемпионом и не разу даже нормально не ударить это просто.....
11:48
джо
Ковалев едет с ярмарки.Пытался задавить мощью,но за 12 раундов попал пару раз.Последние раунды еле ходил.Как будто ьоксеры из разных весовых категорий,Уорд намного резче.Пока Ковалев готовил атаку Уорд пробивал джеб и отскакивал,у Сергея надежда была только на нокаут.Боюсь реванш сложится по такому же сценарию.Ковалеву остается только трындеть,типа надеру задницу ,но он и до боя обещал .Ковалев прямолинеен,в прследних раундах Уорд его просчитывал,а в загашнике Ковалева нет ничего нового,одна надежда на шальной удар.Интересно было бы посмотреть на Уорда в бою с Головкиным.
11:30
inspire
Айртон )V(ax Уорд выиграл однозначно. Ковалев сам виноват, что действовал однообразно и сам отдал победу, хотя объективно сильнее Уорда и должен побеждать в одну калитку. ------------------------ Жги дальше!)) Только почему то такие звёзды как Маркес, Моралес, Баррера говорили что Уорд класснее и должен выиграть.)) ============================================================================================================= а почему они так говорят? они знают то что не знают другие? Уорд 2 года был вне бокса, затем провел 3 боя и его, только из за бизнеса вывели на Ковалева ... за счет чего (не считая именно бизнеса) Уорд однозначно д.б. выиграть? тот же Тайсон предрекал победу Ковалеву, и он аргументировал свое мнение
11:29
Айртон
)V(ax Я думаю они всё-таки понимают в боксе не меньше других.)) Уорд для Ковалёва слишком сложный и умный соперник, Андре может проиграть только пропустив удар, и то если зевнёт, и то, это практически невозможно.)) По очкам у Ковалёва выиграть нет никаких шансов.)
11:27
Гаттузо зол!
Вот и канал НВО сказал, что победил Ковалев, а его трудно назвать купленным Газпремом или ГВКой. Ну и по статистике Ковалев нанес на 140 ударов больше и если даже часть по защите, то такие плюхи, как у него все-равно сказываются. Ладно хрен с этим современным боксом. В памяти останется серия битв Пакмэн-Маркес, а это фуфло будет жирным пятном. Уж лучше смотреть тупой рестлинг, где заранее известно, что там никто никого не бьет, чем бои, где вроде должны бить, но побеждает тот, кто просто танцует и не бьет.
11:20
)V(ax
Айртон? , боксеры должны заниматься своим делом. как только они пытаются становиться экспертами, выглядят смешно чаще всего. Сплошная предвзятость, бахвальство и подхалимаж.
11:14
Айртон
)V(ax Уорд выиграл однозначно. Ковалев сам виноват, что действовал однообразно и сам отдал победу, хотя объективно сильнее Уорда и должен побеждать в одну калитку. ------------------------ Жги дальше!)) Только почему то такие звёзды как Маркес, Моралес, Баррера говорили что Уорд класснее и должен выиграть.))
11:08
Гаттузо зол!
Пора в боксе, как в фигурном катании вводить вторую оценку- за представление программы. Грубо говоря уорд не показал сложных технических элементов, но программу из простеньких прыжков ,т.е. ударчиков представил качественно, судейкам понравилось. Такие бои, как Пакмэн- Мейвейзер и этот наносят боксу большой имиджевый урон. Зарекался после боя Пакмэн-Мэй вставать рано ради боев, но тут наш и было уже и не так рано. Теперь точно не буду даже так делать. Весь бой одна толкотня и возня подмышкой у Ковалева.///////А вообще должны были ставить ничью. Но нужно еще бабла срубить на реванше. Позор проф. боксу.
11:07
max112
Все спортивные издания, действующие и не действующие спортсмены, любой, кто хоть немного разбирается в боксе, даже сам Уорд, были по крайней мере удивлены таким решением арбитров. Проходи поединок в любой другой стране, исход был бы другим 200%.
10:59
inspire
этот бой в первую очередь бизнес и лишь во вторую бокс, поэтому результат закономерен
10:55
karabas80
Если бы это была ДРАКА , то Ковалев победил бы безспорно, но это БОКС который проходил в америке, так что на победу здесь вряд ли можно было расчитывать!!!
10:55
Пряслин
Айртон, в углу Ковалёва, скорее, поняли, не то, что Сергей проиграл этот бой, а то, что судьи могут отдать победу Уорду.
10:47
)V(ax
Уорд выиграл однозначно. Ковалев сам виноват, что действовал однообразно и сам отдал победу, хотя объективно сильнее Уорда и должен побеждать в одну калитку. Удивляют комментаторы и журналисты, которые не видят очесидного. По очкам понемногу Ковалев проигрывал раунд за раундом, начиная с шестого. Да и из первых четырех я бы ему все не отдал, только два первых однозначно выиграл.
10:38
Проба положительна
Правильно!! Хрень написал, а потом комменты удаляют..
10:36
Айртон
tulupp Я думаю ты сам прекрасно видел, что даже в углу Ковалёва понимали, что бой проигран.)) Там считать тоже умеют.)
10:27
tulupp
Айртон, в углу Ковалева сказали " Первые шесть раундов точно твои".
10:18
Айртон
Мнение канала HBO в данном случае вообще неавторитетно, т.к. канал представляет интересы Кэти Дува и Ковалёва.))
10:17
Критик
Ковалев сам отдал победу. Тактически неграмотно сыграл - и проиграл. Как вообще можно было проиграть последние 6(!!!) раундов ??????
10:15
Айртон
Бредовый заголовок.)) Поржал.)) Даже в углу Ковалёва перед оглашением результата сказали в лучшем случае выиграли 6 раундов.))
10:09
ВСЕНАМАЧТУ
ГИНЕР ВСЕ КУПИЛ
10:09
kafk
ой всегда повторюсь всегда в случаи если бой более менее равный и спорный пояс оставляют чемпиону , чтобы отнять пояс надо перебить чемпиона или нокаутировать, а тут равный бой без преимущества претендента и решение единогласное))) смешно!!
10:04
Паренек с Урала
Скандал - это для нас. Но не для америкосов. А бой проходил там. Поэтому журналисты могут хоть всех и вся тут разместить, у Психа или Физрука еще интервью взять, все это без толку - вся надежда на реванш. Удачи Сергею, без поражений нет побед, а на ошибках учатся умные люди!
09:57