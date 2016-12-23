17:55 23 декабря | БОКС — Профессиональный

Шуменов и Дортикос просят лишить Лебедева титула "суперчемпиона" WBA

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Чемпион мира по версии WBA Бейбут Шуменов из Казахстана и обладатель временного пояса кубинец Юньер Дортикос считают, что ассоциация должна лишить боксера Дениса Лебедева титула "суперчемпиона", сообщает Fightnews. Президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоза заявил, что организация рассмотрит их просьбу.

Причиной послужили итоги боя россиянина против Мурата Гассиева, где последний одержал победу по очкам раздельным решением судей и стал чемпионом мира по версии IBF. Изначально на кону должно было стоять два пояса, однако титул чемпиона мира по версии WBA не был оспорен в этом поединке по соответствующей просьбе команды Лебедева, поскольку Гассиев не значился официальным претендентом по этой версии.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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замороженное сало

и это, типа, братушки!? что-же говорить о партнёрах....

13:25

Jigan1609

тухлый чемпиен

00:16

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