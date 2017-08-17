Шейн Мосли завершил карьеру из-за травмы руки

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли решил завершить карьеру из-за тяжелого повреждения правой руки. Его последний бой состоялся в мае прошлого года - американец потерпел поражение от россиянина Давида Аванесяна.

В мае этого года он должен был встретиться с Магомедом Курбановым, но из-за травмы руки бой был перенесен.

- Я собирался боксировать еще несколько лет, у меня были запланированы бои на два года, - цитирует Worldboxingnews Мосли. - Я должен был перенести артроскопическую операцию, чтобы удалить несколько костных фрагментов из локтя. Во время операции врачи ошиблись, и в руке началось заражение.

Я прошел долгий курс лечения. До сих пор не могу выпрямить или согнуть руку, даже не чувствую пальцев.