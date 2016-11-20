16:38 | БОКС — Профессиональный

Шейн Мосли: "Бой Ковалев - Уорд завершился вничью"

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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли считает, что поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом завершился вничью. По его словам, необходимо провести реванш. Напомним, бой завершился победой Уорда по очкам со счетом 114:113. Результат вызвал недовольство со стороны боксерского сообщества.

Это очень хороший бой, но он ничейный, – написал Мосли в твиттере. – Они должны провести еще один бой. Я бы заплатил вдвое больше, чтобы увидеть его. Не знаю, кого назвать победителем. Это ничья. Бой был равный, и я не могу выбрать победителя. Поздравляю обоих с отличным боем.

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