Шейн Мосли: "Бой Ковалев - Уорд завершился вничью"

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли считает, что поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом завершился вничью. По его словам, необходимо провести реванш. Напомним, бой завершился победой Уорда по очкам со счетом 114:113. Результат вызвал недовольство со стороны боксерского сообщества.

– Это очень хороший бой, но он ничейный, – написал Мосли в твиттере. – Они должны провести еще один бой. Я бы заплатил вдвое больше, чтобы увидеть его. Не знаю, кого назвать победителем. Это ничья. Бой был равный, и я не могу выбрать победителя. Поздравляю обоих с отличным боем.