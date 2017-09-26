Шеннон Бриггс: "Если мы с Фьюри устроим бой, то психиатры будут нужнее судей"

Бывший чемпион WBO в тяжелом весе Шеннон Бриггс выразил мнение, что интерес зрителей к его бою с Тайсоном Фьюри был бы выше, чем к поединку Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора.

- Думаете, вокруг боя Макгрегора и Мейвезера было чересчур много шумихи? А представьте бой меня и моего "цыганского брата" Тайсона Фьюри. Лучше, чем цирк перед боем, может быть только война, которая будет на ринге. Может, вы скажете, что я безумный, но я абсолютно серьезен. Бриггс - Фьюри или Фьюри - Бриггс, такому поединку скорее понадобятся психиатры, чем судьи.