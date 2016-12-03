Шафиков оспорит титул IBF с Истером, предварительно, в конце февраля в США

Российский боксер Денис Шафиков проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе против американца Роберта Истера-младшего, предварительно, в конце февраля в США, сообщил менеджер "Чингисхана" Алексей Васильев. В пятницу Шафиков в Москве раздельным решением судей победил Комми и стал обязательным претендентом на пояс IBF в легком весе. Для 31-летнего Шафикова это будет третья возможность завоевать титул IBF, ранее россиянин дважды терпел поражения в чемпионских боях. Шафиков провел 41 бой, одержал 38 побед при двух поражениях и одной ничьей. Для Комми эта неудача стала второй при 24 победах, первое поражение ганский боксер потерпел в бою с Робертом Истером-младшим.

– Был очень ровный бой, и опасения были, поскольку до последнего было непонятно, кто победит, – приводит "Р-Спорт" слова Васильева. – На мой взгляд, Денис действительно победил. Судьи сработали ровно, кроме одного. Денис проявил все свои лучшие качества, показав, что готов отдать все для победы. Мы верим и надеемся, что следующая вершина будет покорена. Последние бои Денис проводит просто замечательно. С Истером не общались, но есть предварительная дата – конец февраля в США. Детали не обсуждали. Если будут торги и найдутся люди, которые готовы поддержать российский бокс, то мы готовы участвовать в торгах и забрать этот бой в Россию. Было бы идеально, если, допустим, бой прошел в Башкирии. Истер очень похож на Комми, но чуть выше и жестче. Я более чем уверен, если бой удастся забрать в Россию, у Дениса есть все шансы победить. А если бой будет в Америке, то может получиться то же самое, что в бою между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.