Сесилия Брекхус: "Не стоит недооценивать Сагайдаковскую"

Норвежка Сесилия Брекхус - о поединке с россиянкой Инной Сагайдаковской, который пройдет 21 июля в Москве.

- Очень рада быть в Москве, здесь потрясающая публика, - сказала норвежская спортсменка. - Последний свой бой я провела в Америке, теперь мне интересно посмотреть, как все пройдет в России. Я продолжаю свою карьеру, наслаждаюсь тем, что провожу бои во всем мире, могу посмотреть на разные страны. Стараюсь сохранить свои пояса и показывать красивый бокс. И, конечно, встречаться на ринге с сильнейшими соперницами. Я сконцентрирована сейчас на Инне, она сильная соперница. Она хорошо подготовлена психологически, и это будет сложный бой. Она выступала на вес больше, она выше меня. Не стоит ее недооценивать. Инна сильная и обладает ударом, у меня - работа на ногах и техника. В ринге сойдутся сильный боксер против техничного. Будет интересно.

Главным поединком вечера станет бой россиянина Мурата Гассиева и украинца Александра Усика.