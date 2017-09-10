Сергей Ватаманюк: "Усик будет работать еще тяжелее"

Сергей Ватаманюк, тренер чемпиона по версии WBO Александра Усика, отметил, что его подопечный выполнил план на бой с Марко Хуком. Украинец победил немца техническим нокаутом и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии.

- Я доволен, потому что он победил, - приводит Xsport.ua слова Ватаманюка. - Постоянно тебе нужно делать что-то, чтобы развиваться. Мы будем работать еще тяжелее, потому что это был всего лишь первый бой в этом турнире.

Что касается таких скоростей от Саши в начале боя, то просто так ничего не бывает. У нас был свой план, Саша – дисциплинированный и уровневый спортсмен, который всегда старается выполнять установку на максимум. Вот сегодня мы увидели, как он ее выполнил.