Сергей Липинец: "Доволен боем против Кондо, теперь готов к любому вызову"

Российский боксер Сергей Липинец отметил, что согласен с судейским решением присудить ему победу по итогам поединка с японцем Акихиро Кондо. Он также добавил, что теперь готов к новому вызову.

– Это был хороший бой, и я думаю, что счет судейских записок был правильным. Столкновение головами ухудшило мое зрение, что привело к нескольким глупо пропущенным ударам, – приводит RingTV слова Липинца. - В целом же я доволен выступлением. Мне нужно продолжать прогрессировать, я готов к любому вызову, который будет стоять на моем пути.

Напомним, что сегодня Липинец победил Кондо и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Поединок проходил в Бруклине. Победа 28-летнему спортсмену досталась единогласным решением судей.

Праздник Уайлдера и Липинца. Итоги битвы в Бруклине //Липинец и трагикомедия Уайлдера