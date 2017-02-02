15:51 2 февраля | БОКС — Профессиональный

Сергей Ковалев: "Я весь прошедший год был под проверками VADA"

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Россиянин Сергей Ковалев отметил, что в прошлом году регулярно проходил проверки по программе Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) Clean Boxing Program. Он выразил недоумение по поводу появившейся информации в СМИ о том, что его WBC может исключить из рейтинга якобы за игнорирование тестов VADA.

– Первый раз слышу о том, что могут исключить из рейтингов за игнорирование антидопинговой программы VADA. Я всегда стою у них на проверках, – цитирует "Р-Спорт" Ковалева. – И весь прошедший год был под проверками VADA, не понимаю, о чем тут речь. Я ничего не избегаю и в любой момент могу пройти тестирование, проходил их весь 2016 год, начиная боем с Жаном Паскалем; то есть Паскаль, Айзек Чилемба, Андре Уорд – все бои были под контролем VADA. На сегодняшний же день у меня нет никакого расписания.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170202/1115760916.html

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