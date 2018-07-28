Сергей Ковалев: "Я должен доказать, что заслуживаю чемпионского титула"

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о подготовке к поединку 4 августа против Элейдера Альвареса. По словам россиянина, он хочет объединить титулы.

– Это большая проверка для меня. Он очень мотивирован. Он ждет боя и ждет победы, – цитирует Ковалева allboxing.ru. – Он ни разу не проигрывал. Это не простой бой, и мне нужно быть готовым к тому, что он может показать. Он опасен. Я не могу сказать, как я одержу победу – нокаутом или по очкам. Это хороший бой для поклонников бокса. Как чемпион, как боксер, я готов драться с любым соперником.

Это не самый важный бой в моей жизни, но но важен для меня, потому что это следующий этап моей боксерской карьеры.

Я уже планирую, составляю в голове свой чемпионский турнир в моем весе. Это сложно. У нас нет возможности провести Суперсерию, какая была у Александра Усика. Мои поздравления ему и его команде. Он меня мотивировал. В нашем весе нет турнира. Но я думаю о своем турнире, своем чемпионском звании. Желание объединить титулы ведет меня вперед. Я думаю об этом, о своих целях и о завоевании титула абсолютного чемпиона мира. Это уже неофициально началось. Потому что каждый чемпион хочет объединить титулы, я надеюсь. Каждый чемпион в полутяжелом весе хочет забрать себе все титулы. Мы хотим знать, кто из нас лучший.

Я должен доказать, что заслуживаю чемпионского титула. Я видел пару раундов из его боев. Я не трачу много времени на это. Я увидел достаточно, чтобы понять его стиль. Но сейчас он будет драться иначе, потому что будет в лучшей своей форме. У меня есть план на бой. У меня есть стратегия, и я буду готов ко всему, что он может показать, после первого или второго раунда я адаптируюсь, потому что я знаю что мне нужно делать.