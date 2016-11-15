Сергей Ковалев: "Я большой поклонник Макгрегора"

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев признался, что поддерживает бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Он отметил, что ему нравится стиль ведения боя ирландца.

– Я большой поклонник Макгрегора, – цитирует MMAjunkie Ковалева. – Мне нравится его стиль. Он агрессивный, очень интересный, его всегда весело смотреть. Мне любопытно, что нового он вносит в бои. Я немного вижу в нем себя. Это "разрушитель" и при этом умный боец. В последнем бою я болел за Макгрегора, хотя посмотреть схватку не мог. Может быть, Макгрегор поболеет за меня в бою с Андре Уордом.