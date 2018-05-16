20:25 | Бокс — Профессиональный

Сергей Ковалев: "Возможно, после Альвареса я проведу бой против Бивола"


Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что может провести бой против другого россиянина Дмитрия Бивола. По его мнению, это может произойти после поединка с Элейдером Альваресом.

- Дмитрий Бивол - очень талантливый парень. Возможно, в будущем мы сможем провести очень интересный бой, объединительный бой, - цитирует россиянина BoxingScene. - Я готов к этому. Возможно, этой произойдет после боя с Альваресом.

Бой Ковалев - Альварес пройдет 4 августа в Атлантик-Сити.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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