Сергей Ковалев: "Возможно, после Альвареса я проведу бой против Бивола"

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что может провести бой против другого россиянина Дмитрия Бивола. По его мнению, это может произойти после поединка с Элейдером Альваресом.

- Дмитрий Бивол - очень талантливый парень. Возможно, в будущем мы сможем провести очень интересный бой, объединительный бой, - цитирует россиянина BoxingScene. - Я готов к этому. Возможно, этой произойдет после боя с Альваресом.

Бой Ковалев - Альварес пройдет 4 августа в Атлантик-Сити.