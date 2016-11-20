Сергей Ковалев: "Во время реванша использую больше джебов, раз уж судьи отдают за них победу"

Россиянин Сергей Ковалев подчеркнул, что во время ответного боя с Андре Уордом намерен чаще использовать джебы. В поединке за звание чемпиона по версиям WBO, WBA и IBF судьи единогласным решением с одинаковым счетом (114-113) отдали победу американцу.

Бой Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- В следующем бою я буду использовать больше джебов, - сказал Ковалев в интервью Fight Hub. - Если судьи отдают победу за это, хорошо. Я поработаю над этим компонентом и совершу больше коротких прямых ударов (улыбается).

Ковалев проиграл Уорду. Как это было