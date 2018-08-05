Сергей Ковалев: "Видимо, пришло время вешать перчатки"

Бывший чемпион мира по версии WBO россиянин Сергей Ковалев после поражения от колумбийца Элейдера Альвареса поблагодарил болельщиков за поддержку. 35-летний спортсмен, уступивший техническим нокаутом в седьмом раунде, отметил, что с его здоровьем все в порядке.

"У меня все хорошо... Пропустил "плюшечку" и не смог собраться, – сказал в Инстаграме Ковалев. – Видимо, пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт другим путем... Прошу прощения, что разочаровал кого-то".

Вместе с тем, Ковалев сказал, что не станет принимать поспешных решений – ему нужно проанализировать случившееся.

Напомним, россиянин провел на профессиональном ринге 36 боев, одержав 32 победы (28 – нокаутом). Один поединок завершился вничью. Три последних поединка россиянин проиграл.

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 4 Авг 2018 в 10:01 PDT

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