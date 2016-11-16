Сергей Ковалев: "Уорду придется ответить за свои слова"

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев в преддверии боя с американцем Андре Уордом в шоу Ларри Кинга отметил, что ему будет противостоять серьезный соперник, однако ему придется ответить за свои слова. Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 19 ноября.

– Он – олимпийский чемпион и не потерпел ни одного поражения. Моежт говорить, что угодно. Однако 19 ноября ему придется ответить за свои слова, – отметил Ковалев.