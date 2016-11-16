Сергей Ковалев: "Уорду придется ответить за свои слова"

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев в преддверии боя с американцем Андре Уордом в шоу Ларри Кинга отметил, что ему будет противостоять серьезный соперник, однако ему придется ответить за свои слова. Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 19 ноября.
– Он – олимпийский чемпион и не потерпел ни одного поражения. Моежт говорить, что угодно. Однако 19 ноября ему придется ответить за свои слова, – отметил Ковалев.
shadow1512
А что у нас, выигрыш нокаутом за выигрыш не считается нынче?) Майк Тайсон - не боксер?)
11:19
Слоня
Ну находясь в одном ринге с Ковалевым напрягается даже судья, не то что соперник. А вот побегать придется за Уордом наверняка.
11:06
Айртон
У Ковалёва единственный шанс - выиграть нокаутом.)) По очкам Андре тебя сделает в стиле Флойда, даже не напрягаясь.))
10:36