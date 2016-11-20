Сергей Ковалев: "Уорд постоянно бил меня ниже пояса"

Россиянин Сергей Ковалев выразил мнение, что Андре Уорд смотрелся неубедительно в бою за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF. По его словам, американец, которому присудили победу, вел грязную и закрытую борьбу.

Бой Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113. Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Он ничего не показал на ринге, - сказал Ковалев в интервью Fight Hub. - Он бросал джеб, а потом хватался за меня. Закрытый бой. Он ничего не сделал. Я блокировал все эти удары. Он раз за разом бил меня ниже пояса. Но я не говорил об этом рефери, потому что я боец. Я не их тех, кто будет говорить: " Посмотрите, он ударил меня ниже пояса, ему нужно сделать предупреждение".

Ковалев проиграл Уорду. Как это было