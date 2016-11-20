12:13 | БОКС — Профессиональный

Сергей Ковалев: "Уорд постоянно бил меня ниже пояса"

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Россиянин Сергей Ковалев выразил мнение, что Андре Уорд смотрелся неубедительно в бою за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF. По его словам, американец, которому присудили победу, вел грязную и закрытую борьбу.

Бой Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113. Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Он ничего не показал на ринге, - сказал Ковалев в интервью Fight Hub. - Он бросал джеб, а потом хватался за меня. Закрытый бой. Он ничего не сделал. Я блокировал все эти удары. Он раз за разом бил меня ниже пояса. Но я не говорил об этом рефери, потому что я боец. Я не их тех, кто будет говорить: " Посмотрите, он ударил меня ниже пояса, ему нужно сделать предупреждение".

Ковалев проиграл Уорду. Как это было

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Бой был продажный! Будет реванш! Там пиндосу влетит по самое ого!!

14:00

vernon s

В интервью Fight Hub пожаловался же. На ринге надо было вырубать соперника за такие дела, а ты не смог, терпила. Спёкся ты Серёжа. Твою однообразную манеру боя изучили и ничего у тебя не получилось.

13:08

докторр

Сергей, почитай Хэмингуэя! Там мужик не жаловался на удар ниже пояса, а влепил сам в ответ...

13:01

LemieuxMario

нытик. проиграл ро делу. будет реванш доказывай что ты лучше. а сейчас поздняк)))

12:59

top5

Он раз за разом бил меня ниже пояса.------это же какие balls надо иметь( или их вовсе не иметь) чтобы 12 раундов не обращать на это внимание ))

12:38

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