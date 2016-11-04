Сергей Ковалев: "Уорд назвал меня "быдлом"? Он ответит за все на ринге"

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев в интервью Ларри Кингу отметил, что его не интересуют слова Андре Уорда. Ранее американец назвал россиянина "быдлом". Боксеры 19 ноября проведут бой в Лас-Вегасе.

– Это будет главный поединок в вашей карьере?

– Думаю, да. Его транслирует HBO, да еще и в форме pay-per-view. Да и соперник самый именитый. Уорд до сих пор непобедим, плюс он является олимпийским чемпионом. Я никогда не выступал на Олимпиадах, но все же…

– Итак, нас ждет встреча двух непобедимых бойцов. Но при этом у вас есть одна ничья…

– Да, но это была техническая ничья.

– Вы считаете, что выиграли ту схватку?

– Да, я победил нокаутом. Но соперник (Гровер Янг. – Прим. "СЭ") симулировал, заявив, что я попал ему в затылок. Он просто решил заработать легкие деньги.

– Андре Уорд назвал вас быдлом.

– Он может называть меня как угодно. Пусть говорит, что хочет. Он ответит за все на ринге.

– Почему вас зовут "Крашером" ("Разрушителем". – Прим. "СЭ")?

– Это прозвище мне дали в промоутерской компании Main Event. Не знаю, честно говоря, почему. Но они говорят, что смотрели мой второй поединок с Дарнеллом Буном, после которого и был подписан контракт, и это выглядело так, будто я крушил его. К тому же слово "Krusher" начинается с буквы "К", как и моя фамилия.