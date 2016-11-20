12:00 | БОКС — Профессиональный

Сергей Ковалев: "Уорд - герой Олимпиады, а я - русский в Америке"

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Россиянин Сергей Ковалев уверен, что проиграл Андре Уорду в бою за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF из-за предвзятости судей. Рефери единогласным решением присудили победу в поединке, проходившем в Лас-Вегасе, американскому боксеру.

Отметим, это поражение стало для россиянина первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Я не проиграл. Я уступил в трех, максимум - в четырех раундах, - сказал Ковалев в интервью Fight Hub. - Но во втором я отправил его в нокдаун. Это решение. Решение американских судей. Уорд - американец, герой Олимпиады, а я русский. Вы понимаете. В Америке никто не любит русских.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было

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