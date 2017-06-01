12:42 | БОКС — Профессиональный

Сергей Ковалев: "Уорд - фальшивый чемпион, я хочу наказать его"

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Сергей КОВАЛЕВ и Андре УОРД проведут реванш 17 июня в Лас-Вегасе.Ковалев vs Уорд. Оставь оправдания дома-2

Российский боксер Сергей Ковалев подчеркнул, что предстоящий соперник Андре Уорд является фальшивым чемпионом. Ковалев хочет наказать американца, который высоко задирает свой нос.

- Я хочу уничтожить этого парня. Для меня он не чемпион, он фальшивый чемпион, - приводит "Р-Спорт" слова Ковалева со ссылкой на его промоутерскую компанию. - Сейчас он живет с этим статусом, но он фальшивый чемпион. Он верит в свою победу надо мной и сейчас пытается убедить людей в этой победе. Я не люблю этого парня и хочу наказать его за то, что он задирает свой нос. Он знает, что он проиграл.

Напомним, что Ковалев в ноябре 2016 года уступил чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF Уорду по решениям судей. Бой-реванш должен пройти в Лас-Вегасе 17 июня.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

думаю не дадут провести бой под любым предлогом - подкинут что-нибудь или допинг найдут в кавычках

13:07