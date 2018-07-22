Сергей Ковалев: "Спасибо Усику и Гассиеву за бой"

Российский боксер Сергей Ковалев отметил, что у Мурата Гассиева не получилось навязать Александру Усику свой рисунок боя. Украинец победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

- Отличный бой и отличный бокс от Александра. У Мурата не получилось навязать Усику свой рисунок боя, - приводит sport.ua слова Ковалелва. - Скорость и комбинационность Александра была очень высокой. Усик молодец. Мурату не стоит расстраиваться. Он молод и у него еще все впереди. Он и так сделал очень много для своего возраста и своей карьеры.

Все ожидали момента, когда Мурат раскроется, но Усик просто не дал ему этого сделать. Спасибо Александру и Мурату за бой.